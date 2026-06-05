T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2026/361 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/361 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, YAYLA Mahalle/Köy, 30774 Ada, 6 Parsel, 3. Normal Kat, 10 Numaralı bağımsı ... (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Yayla Mah. Arkadaş Sok. No: 37 / 10 Keçiören / Ankara Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.000 m2 Arsa Payı : 64/1000

İmar Durumu :Taşınmazın Keçiören Belediyesi İmar Müdürlüğünden elde edilen verilere göre; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kaldığı, Yayla Mahallesi 30774 ada 6 sayılı parselin, onaylı imar planına göre "Konut Alanı" olarak planlandığı ve yapılaşma koşullarının "Ayrık Nizam 4 kat, Taks:0.40, Kaks:1.60" olduğu hususları tespit edilmiştir.

Kıymeti : 6.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.



Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:52 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:52

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02479409

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