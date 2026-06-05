T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/199 Esas
AYŞE GÖKMEN'in mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SAMİYE ŞİMŞEK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.05.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 10207173056
ADI SOYADI : SAMİYE ŞİMŞEK
BABA ADI : HASAN HÜSEYİN
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 16/05/1989
DOĞUM YERİ : YENİMAHALLE
İKAMETGAH ADRESİ : İ Merkez/ ANKARA
Basın No: ILN02480066
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