SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/327 Esas 02.06.2026
Konu : İLAN
Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan yargılamada;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Mehmet Mahfuz KİRAZ'a yapılan tüm araştırılmalara rağmen adresine ulaşılamamış olduğundan, adresinin meçhul sayılmasına karar verilerek davalıya 30/09/2026 günü saat 10:05'te yapılacak duruşma günü ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde savunma yapabileceği aksi halde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.
DAVALI TC KİMLİK NO : 35917594182
ADI SOYADI : MEHMET MAHFUZ KİRAZ
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : HACİRE
DOĞUM TARİHİ : 07/05/1976
DOĞUM YERİ : SİİRT
Basın No: ILN02480909
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