T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/327 Esas 02.06.2026

Konu : İLAN



Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında yapılan yargılamada;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Mehmet Mahfuz KİRAZ'a yapılan tüm araştırılmalara rağmen adresine ulaşılamamış olduğundan, adresinin meçhul sayılmasına karar verilerek davalıya 30/09/2026 günü saat 10:05'te yapılacak duruşma günü ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde savunma yapabileceği aksi halde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

DAVALI TC KİMLİK NO : 35917594182

ADI SOYADI : MEHMET MAHFUZ KİRAZ

BABA ADI : İBRAHİM

ANA ADI : HACİRE

DOĞUM TARİHİ : 07/05/1976

DOĞUM YERİ : SİİRT

Basın No: ILN02480909

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