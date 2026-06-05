KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/273 Esas

DAVALI : ORHAN SARAYDIN - 29504054166

Davacı Bayram Baytok, Hikmet Kaplan, Nurgül Baytok tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adres araştırması sonucu tespit edilen adreslerinize yapılan tebligatların bila tebliğ döndüğü ve kayıtlı bir mernis adresinizin olmadığı anlaşıldığından tarafınıza dava dilekçesi, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 24/09/2025 tarihli dava dilekçesinde özetle; "müvekkilinin murisi Duran Baytok'un Şevket Sarıaydın' a kayıtlı davaya konu taşınmazın 20 m²lik kısmını Şevket Sarıaydın' ın eşi olan Fikriye Seraydın' dan bedelini ödemek suretiyle teslim aldığını, komşu olmaları sebebi ile nasılsa devredilir düşüncesi ile tapuda devir için acele etmediğini, davaya konu taşınmazın halen Şevket Sarıaydın üzerinde kayıtlı olduğunu gördüğünü, telafisi güç zarara sebebiyet vermemek adına dava konusu taşınmaza ihtiyati tedbir konulmasını ve davalı adına kayıtlı olan taşınmazın tapu iptali ile müvekkilleri adına tescilini talep etmiştir." 6100 sayılı HMK'nın122/1 maddesi gereğince dava dilekçesine ve bilirkişi raporuna karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129 maddesi hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yarayacak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini, tanıklarını isim ve adreslerini bildirmesi, ekinde olan tüm delillerini ibraz etmesi edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi ve delil avansı yatırması gerektiği iş bu ilanın dava dilekçesi, tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02479243

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