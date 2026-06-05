T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/1079 Esas

KARAR NO : 2026/188

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında TCK142/2.h. Hırsızlık suçundan 5 YIL HAPİS, TCK 151/1, Mala Zarar Verme suçundan 4 AY HAPİS cezası ve TCK 116/1 Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 12 AY HAPİS suçlarından Mahkememizin 2024/1079 Esas, 2026/188 karar, 07/04/2026 tarihli ilamı gereğince cezalandırılan Veli ve Neriman kızı, 29/09/1996 Mersin/Tarsus doğumlu, NAZLI FİDANGÜL tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılıKanunun 28-29. ve müteakip maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Sanığın, kararın tebliğ tarihinden başlayarak 2 Haftalık süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur 03.06.2026

Basın No: ILN02480965

#ilan.gov.tr