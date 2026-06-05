ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ



2025/9726 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9726 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, Yaşamkent Mahalle, 3211 Ada No, 1 Parsel No, 1/44 Arsa Payı, 9.473,92 Yüz Ölçümü, F Blok, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm, Dubleks Mesken Niteliğindeki Taşınmazın Borçluya Ait 1/1 Hissesi.

Adresi : Yaşamkent Mahallesi 1561 Cadde F2 Blok No: Bila Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 9.473,92 m2

Arsa Payı : 1/44

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde kalmakta olup ayrık nizam (A-3) 3 kat E:0,60 yapılaşma koşulu bulunmaktadır.

Kıymeti : 7.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 13:32

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02480499

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