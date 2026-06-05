BAKIRKÖY 19. İŞ MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 19. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/87

Davacı SGK Başkanlığı tarafından davalılar, Atc İnş Yapı Malz. Paz. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. , Ayşe Can , Novista İnş. Gay. Dan. Gıda Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. aleyhinize açılan Kurum Alacağı davasının yapılan yargılamasında;



Kurum sigortalısı Zekeriya ADLAR'ın 27.03.2014 tarihinde maruz kaldığı iş kazası sonucunda iş göremezliği nedeniyle 25.187,82 TL peşin değerli gelir bağlandığını, 4.050,03 TL geçici iş göremezlik ödeneği ödendiğini, 10.752,71 TL tedavi masrafı sarf edildiğini" iddia ederek, şimdilik 11.997,17 TL kısmını onay, ödeme ve sarf tarihlerinden işleyecek faizleriyle davalılardan müştereken ve müteselsilen talep etmiştir.



Davacı vekilince sunulan 05/11/2019 tarihli talep arttırım dilekçesi ile; "Dosyada verilmiş olan raporlara itirazlarımız baki kalmak kaydıyla HMK 107/2 ye göre talebimizi aşağıdaki şekilde arttırıyoruz, Şöyle ki: dava her ne kadar11.997,17 TL üzerinden açılmışsa dadosyada alınan hesap raporuna göre; 25.187,82 TL peşin değerli gelir,4.050,03 TL geçici iş göremezlik ödeneği, 10.752,71TL tedavi gideri olmak üzere , talebimizi toplam 39.990,56 TL ye çıkartıyoruz. Müvekkil kurum harçtan muaf olduğundan harç yatırılması gerekmemektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla davamızın ve bedel artırım talebimizin kabulü ile gelirin onay tarihinden masrafların sarf tarihinden ve geçici işgöremezlik ödeneğinin tediye tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini arz ve talep ederim. " şeklinde talep arttırım talebinde bulunmuştur.



Mahkememizce dosya kusur heyeti olan(Makine Mühendisi, Mimar, İnşaat Mühendesinden oluşan) bilirkişilere tevdi edilerek bilirkişiden alınan 25.06.2023 tarihli raporunun sonuç kısmında;



"1. Dava konusu olay 5510 sayılı Yasa m.13 kapsamında iş kazasıdır.

2. Yukarıda açıklanan gerekçelerle olayda;

a. Davalı işveren Novista İnşaat Gayrimenkul Danışmanlık Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti % 50 (yüzde elli) oranında kusurludur.

b. Davalı asıl işveren ATC inşaat Malzemeleri Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti % 50 (yüzde elli) oranında kusurludur.

c. Kazalı işçi Zekeriya ADLAR'ın kusuru bulunmamaktadır." şeklinde rapor sunulduğu anlaşılmakla,



Kusur raporu aldırıldıktan sonra ayrıca işbu dosya kapsamında Mahkememizce dosya SGK alanında uzman bir bilirkişiye tevdi edilerek, bilirkişiden alınan 28/05/2025 tarihli raporunun sonuç kısmında; "Kurum tahsislerinden ilk peşin sermaye değeri ile sınırlı olmak üzere sorumluluk durumu bulunmakta olup buna göre davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağı miktarın toplam 39.990,56 TL olup bu miktar üzerinden hüküm kurulabileceği ve faiz başlangıcının ise 25.187,82 TL ilk peşin değer için onay tarihi, 4.050,03 TL geçici işgöremezlik için tediye tarihleri 10.752,71 TL. hastane masrafı için sarf tarihleri olacağı görüş ve kanaatinde olduğumu saygı ile takdirlerinize arz ederim." şeklinde rapor sunulduğu anlaşılmakla; Mahkememizin 03/11/2025 tarihli celsenin 1 nolu ara kararı gereğince;"Davalılardan NOVİSTA İNŞ. GAY. DAN. GIDA TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'ye son yapılan ilanen tebligat tarihi olan 08.04.2023 tarihinden bu zamana kadar alınan bilirkişi raporları, duruşma tutanakları ve talep arttırım dilekçesinin ilanen tebliğ edilmesi için gerekli işlemlerin Mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmesine," karar verildiği anlaşılmıştır. Durusma Günü: 28/09/2026 günü saat:10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporları, talep arttırım dilekçesi ile duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN02480213

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