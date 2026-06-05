ANKARA 50. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA 50. İŞ MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2022/164 Esas

Davacı Hakan ÇALI ile davalılar Ak Zümrüt Orman Ürünleri Elektrik İnşaat Mobilya İmalat Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Başak İnşaat Mermer Orman Ürünleri Metal Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Tasfiye Halinde Türker İnşaat İlan Otomotiv Orman Ürünleri ve Ahşap Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davası nedeniyle; Davacı Hakan ÇALI vekili dava dilekçesinde özetle: Davacının 05 Eylül 2005 tarihinden itibaren "Demirhendek Caddesi No: 161 Siteler-Ankara" adresinde mobilya imalatı yapan davalı işyerinde imalatçı mobilya ustası olarak çalışmaya başladığını, kesintisiz olarak burada 27 Eylül 2022 tarihine kadar fiilen işçi olarak çalıştığını, 27.09.2022 tarihinde iş akdinin işverence feshedildiğini, davalı şirketin davacının çalışmasının büyük bir kısmını SGK ya bildirmediğini, bazı çalışmalarıyla ilgili olarak da korsan firmalar vasıtasıyla sigorta bildirimlerinin yapıldığını ancak bu çalışmaların SGK tarafından iptal edildiğini, davacının çalıştığı dönem boyunca sigortasının asgari ücret üzerinden yatırıldığını ancak davacının gerçekte net ücretinin 6.760,00 TL olduğunu, ücretini elden aldığını, davacının sadece davalı şirkette çalıştığı halde haberi olmadan 05.05.2006 -05.05.2007 tarihleri arasında Dak Gıda Tur. İnş. Teks. Tic. Ltd. Şti.'nde, 05.05.2007 – 01.02.2008 tarihleri arasında Başak İnş. Mermer Orm. Ürünleri Met. Nak. Tic. Ltd. Şti.'nde çalışmış gösterildiğini, 01.02.2008 – 08.08.2009 tarihleri arasında davalı şirkette çalıştığı halde sigortalı gösterilmediğini, 08.08.2009 – 12.05.2010 tarihleri arasında Ofta İnş. Orm. Ürünleri Mob. Dek. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nde, 12.05.2010 – 30.06.2010 tarihleri arasında Ak Zümrüt Orm. Ürünleri Mob. Dek. Elek. İnş. Mob. Met. San. Tic. Ltd. Şti.'nde çalışmış gösterildiğini, 30.06.2010 ile 10.02.2011 yılı arasında da yine davalı şirkette çalıştığı halde sigortalı gösterilmediğini, davacının gerçekte davalı şirkette çalıştığı halde davalı şirketin davacıyı korsan firmalardan sigortalı gösterdiğini, SGK nın da bu çalışmalarını iptal ettiğini, davacıya çalıştığı bu sürelerde ödemelerinin davalı şirket tarafından yapıldığının ticari defter kayıtlar ile tanık anlatımlarından ortaya çıkacağını beyanla, davacının davalı işverenlik nezdinde 05 Eylül 2005 tarihinden itibaren 27.09.2022 tarihleri arasında kesintisiz olarak sigortalı çalıştığı hususunun tesbitine, bilhassa başka yerlerde sigortalı gösterilen 05.05.2006 – 10.02.2011 tarihlerinde de davalı şirkette çalıştığının tesbitine karar verilmesini talep etmiştir.Davacı vekili 10.06.2024 tarihli dahili davalı dilekçesinde özetle: Ak Zümrüt Orm. Ür. Elek. İnş. Mob. İmalat Met. San. Tic. Ltd. Şti. nin davaya dahil edilmesine karar verilmesini ve dahili davalılara dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğe çıkartılmasını talep etmiştir.

Mahkememizce Ak Zümrüt Orman Ürünleri Elektrik İnşaat Mobilya İmalat Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne (VKN: 0110551342) çıkarılan tebligatlar "muhatap taşınmış", "adres kapalı" veya "adres terk edilmiş" gibi şerhlerle iade edilmiş; Mahkememizce yapılan tüm tebligat girişimleri sonuçsuz kalmıştır. Bu nedenle tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmesi zarureti hasıl olmuştur.

Duruşmanın 22.09.2026 tarihine saat 09.25'e bırakılmasına karar verilmiş olup HMK'nin 130. maddesi gereğince, cevap dilekçesine HMK'nin 129. maddesindeki hususların bulunmaması halinde eksikliğin giderilmesi için mahkemece 2 (iki) haftalık süre verileceği, eksikliğin bu süre içerisinde giderilemediği takdirde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağı, işbu kararın ilanen tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 11.05.2026

Basın No: ILN02480624

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