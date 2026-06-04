T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi:
T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2025/518 Esas 09.04.2026
Konu : Gaiplik ilanı hk.
BÜŞRA KABİL ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MERVE KABİL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.04.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 45217545968
ADI SOYADI : MERVE KABİL
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : YILDIZ
DOĞUM TARİHİ : 13/08/1989
DOĞUM YERİ : KOCAELİ
Basın No: ILN02479368
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