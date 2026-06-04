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T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi:

T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2025/518 Esas 09.04.2026

Konu : Gaiplik ilanı hk.

BÜŞRA KABİL ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MERVE KABİL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.04.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 45217545968

ADI SOYADI : MERVE KABİL

BABA ADI : OSMAN

ANA ADI : YILDIZ

DOĞUM TARİHİ : 13/08/1989

DOĞUM YERİ : KOCAELİ

Basın No: ILN02479368
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