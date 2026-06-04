T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/17561 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17561 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmazın 25.09.2025 tarihli tapu kayıt sorgulamasına göre; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Kumburgaz Merkez Mahallesi, 3017 ada 1 parselde kayıtlı arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 150/22.365 arsa paylı C Giriş 2. kat (75) no.lu mesken nitelikli bağımsız bölümün tamamının Aydoğan Akalın adına kayıtlı olduğu, taşınmazın kaydı üzerinde belirtilen haciz şerhi ile muhtelif hacizlerin bulunduğu görülmektedir. Satışa konu taşınmaz; tapunun Büyükçekmece İlçesi, Kumburgaz Merkez Mahallesi, 3017 ada 1 parselde kayıtlı C Giriş 2. kat (75) bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olduğu, Keşif günü mesken kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediyeden temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari proje incelenmek suretiyle belirlenmiştir. Meskenin plan itibariyle (2+1 tipinde); giriş holü, salon, mutfak, koridor, iki yatak odası, banyo tuvalet, ayrı küçük tuvalet olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvcdir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre mesken, kat planında süpürülebilir alan net 63,00 m2 kullanım alanına sahiptir. C Girişte her katta ikişer mesken mevcuttur. Binada bir asansör bulunmaktadır. Mesken, girişi zemin kattan yapılan binanın ikinci katında yer almaktadır. Girişe sağ arka cephede yer almaktadır. Bina, 1984 yılında inşa edilmiştir. Gün boyu yaya ve araç trafiği bakımından merkezi bir bölgede yer almaktadır. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Sahile 80 metre, E-5 Karayoluna 40 metre kuş uçuşu uzaklıktadır.

Adresi : Kumburgaz Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 710C 1.Mermertaş Sitesi 7-B Blok (Tapuda C Blok) K: 2 D: 75 Büyükçekmece /İstanbul Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.429,46 m2

Arsa Payı : 150/22365

İmar Durumu :Büyükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınanimar durum bilgisine göre; Büyükçekmece İlçesi, Kumburgaz Mahallesi, 3017 ada 1 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana ait İstanbul 7.İdare Mahkemesinin 2023/564 Esas 12.06.2024 tarih 2024/1155 ve 2023/563 Esas 12.06.2024 tarih 2024/1154 nolu kararı ile bu bölgede meri imar planlarından uygulama yapılamamaktadır. denilmektedir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:50

01/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02479745

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