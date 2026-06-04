İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2015/925 Esas

DAVALI: Hülya Turan Esenevler mahallesi, Aheste Sokak No:13/4

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 23/09/2026 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



Mahkememizce İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi no:21A adresinde bulunan taşınmazda keşif yapılmış olup 08/11/2021 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmını özetle: Davaya konu olan Keçecipiri Mahallesi, 3535 ada 2 parselde kayıtlı 1.059,16m2 yüz ölçümlü KARGİR YEDİ DÜKKâN VE ARSA VE İKİ DÜKKANLI KARGİR nitelikli taşınmazın keşif tarihi olan 07/09/2021 günü itibari ile 27.883.00,00TL (YirmiyedimilyonsekizyüzseksenüçbinTL) olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır.



Mahkememiz dosyasının ek rapor tanzimi için bilirkişi heyetine tevdi edildiği alınan 01/07/2024 tarihli bilirkişi ek raporunun sonuç kısmını özetle: Davaya konu olan Keçecipiri mahallesi 3535 Ada 2 Parselde kayıtlı 1.059,16 m2yüz ölçümlü KARGİR YEDİ DÜKKAN VE ARSA VE İKİ DÜKKANLI KARGİR nitelikli taşınmazın keşif tarihi olan 01/07/2024 günü itibari ile değeri 75.668.145,00 TL (Yetmişbeşmilyon altıyüz altmışsekizbinyüzkırkbeş -TL ) olarak takdir edilmiştir.



Mahkememizce Ağrı Sulh Hukuk Mahkemesine talimat yazılmış olup Ağrı İli Merkez İlçesi 261 Ada 16-13-9-6-3 Parselde kayıtlı taşınmazlarda keşif yapılmış olup 14/11/2021 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmını özetle: İlgili Kanun Hükümlerine göre dava konusu Cumhuriyet mahallesindeki 261 ada 3-6-9-13 ve 16 nolu parsel sayılı taşınmaz malın ifrazının mümkün olamayacağı anlaşılmış olup, bu taşınmaz malların, Ortaklığın Satıs Yoluyla Giderilebileceği KANAATİNE varılmıştır. Dava konusu Cumhuriyet mahallesindeki 261 ada 3-6-9-13 ve 16 nolu parsel sayılı taşınmaz malların, yapılacak herhangi bir ifraz işleminde tüm parsellerin yola cephelerinin, 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan Belediyeler Tip Imar Yönetmeliğinin 17.maddesindeki şartları sağlamadığından, mirasçıları oranında ifrazının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Basın No: ILN02479422

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