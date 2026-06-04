ELAZIĞ DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İsteklilerin geçici teminat makbuzu (geçici teminat makbuzunda açıklama kısmına: TC no, Ad, Soyad, Köy/Mahalle, Ada ve Parsel numaraları açık bir şekilde belirtilmelidir.) ikametgâh senedi, nüfus cüzdanı aslı ve diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale saatine kadar Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri 'İLAN' olunur.