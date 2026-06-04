DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/281 Esas

DAVACI : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

DAVALI : DİYARBAKIR HAYIR CEMİYETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce davalı Derneğe adres temin edemediği, mahkememizce bu hususta kurumlara yazılan müzekkerelerden de sonuç alınamadığı, Diyarbakır Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nden gönderilen yazı cevabında menfi yanıt verildiği görülmekle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/06/2026 günü saat: 15:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02480068

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