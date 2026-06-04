BİGA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

BİGA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/164 Esas

KARAR NO : 2026/212

DAVALI: SOLMAZ YARDIMUMAR -22795989056

Mahkememizden verilen 12/03/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile davanın kabulüne karar verilmiştir.



HÜKÜM: Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ İLE;

A)Dava konusu Çanakkale ili Biga ilçesi Çınarköprü köyü 108 ada 74 parselde kain taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm şerh ve yükümlülükleri ile UMUMA AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

-Satıştan elde edilecek toplam bedelin tapudaki ve dosyada mübrez mirasçılık belgesindeki payları oranında paydaşlara ödenmesine,

2-Kararın kesinleşmesi akabinde satış memuru olarak adliyemiz icra müdürünün görevlendirilmesine,

3-Satış işlemlerinde İİK'nın satışa ilişkin hükümlerinin uygulanmasına,

4-Karar kesinleştiğinde davalıdır şerhinin kaldırılması için tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

5-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında alınması gerekli harçtan peşin alınan 615,40 TL harcın mahsubu ile bakiyesinin tapudaki payları ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında paydaşlardan alınarak hazineye gelir kaydına,

6-Davacı bu davada kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin tapudaki ve dosyada mübrez mirasçılık belgesindeki payları oranında paydaşlardan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davalı Uğur Demir bu davada kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 40.000,00 TL vekalet ücretinin tapudaki ve dosyada mübrez mirasçılık belgesindeki payları oranında paydaşlardan alınarak davalı Uğur Demir'e verilmesine,

8-Davacı tarafından yapılan 281,80-TL başvuru harcı, 87,50-TL vekalet harcı, 615,40-TL peşin harç ve masraflar (tebligat gideri- posta gideri- bilirkişi ücreti- vasıta ücreti, keşif harcı) 52.692,50-TL olmak üzere toplam 53.677,20 TL yargılama gideri ve kararın kesinleşmesi için yapılacak giderler toplamının tapu kaydındaki hisseleri ve mirasçılık belgesindeki payları oranında paydaşlardan alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

9-HMK'nun 333. maddesi uyarınca yatırılan avanstan kullanılmayan gider avansının (iş bu kararın tebliğ gideri avanstan karşılanmak ve bu gider mahsup edilmek kaydıyla) kararın kesinleşmesinden sonra resen davacıya iadesine,

10-6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 18/A-B maddesi uyarınca ve Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Tarife hükümleri uyarınca Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen 3.200,00 TL arabuluculuk ücretinin (yargılama gideri) hissedarlardan tapudaki payları ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında paydaşlardan alınarak Hazineye gelir kaydına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde ilgili Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine gönderilmek üzere mahkememize sunulacak ve yahut başka yer mahkemesinden mahkememize gönderilecek yazılı dilekçe ile başvurulmak suretiyle İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 22/05/2026

Basın No: ILN02479419

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