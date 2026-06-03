T.C. İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/885 Esas 14.05.2026

Konu : İLAN

Davacılar , EDA ÖZARI, PERİHAN ÖZDEN MANSFİELD, SENA ÖZARI ile Davalı , TAMAY ÖZARI arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce bildirilen ve mernis adresinize çıkarılan tebligatların iade olduğu, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla başka bir adresinize ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Cevap süreniz 2 hafta olup cevaba tüm delillerin açıkça yazılması, hangi delillerin hangi vakıaya ilişkin olduğunun da bildirilmesi, belge örneklerinin eklenmesi ve başka yerden getirtilecek belge-dosya varsa bilgilerin de bildirilmesi, giderlerin vezneye avans olarak yatırılması, 13/10/2026 günü saat 11:40'da duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : TAMAY ÖZARI - 54298127604 İZMİR ili, KONAK ilçesi, ETİLER mah/köy, 31 Cilt, 9 Aile sıra no, 18 sırada nüfusa kayıtlı, ÖMER KEMAL ve CANDAN oğlu/kızı, 20/03/1960 doğumlu,

Basın No: ILN02478848

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