T.C. ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/108 Esas24.04.2026 Konu : .....GAİPLİK İLANI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ileBEKİR ÇELEN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Isparta ili, Merkez İlçesi, İstiklal 2 Mahallesi, 3 ada, 13 parsel sayılı taşınmaz maliki Dudu'nun, gaipliğine karar verilmesi talep edilmekle,MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2026/108 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 24/04/2026

Basın No: ILN02478589

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