T.C. AMASYA 1. AİLE MAHKEMESİ

2. TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : 2026/84 Esas

DAVACI : ZÜBEYDE YAĞCI-27583053384 - Akbilek Mah. Cevahir Sk. No: 4İç Kapı No: 2 Amasya Merkez/ AMASYA

DAVALI : MUSTAFA YAĞCI-27586053220 - Akbilek Mah. Cevahir Sk. No: 4İç Kapı No: 2 Amasya Merkez/ AMASYA

Dosyamızın yapılan incelemesinde, dilekçeler aşamasının bittiği, ön inceleme aşamasına geçilmesi gerektiği anlaşılmakla;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :



1- Dava dosyasında dilekçeler aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla HMK 139. Maddesi gereğince tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

2-Dava şartları ve ilk itirazlarla ilgili ön inceleme ve sulhe teşvik işlemlerinin ön inceleme duruşmasında yerine getirilmesine,

3-Taraflara ön inceleme duruşma gün ve saati ile iş bu tensip tutanağının tebliğine,

4-Taraflara çıkarılacak davetiye üzerine HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca; "Belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde,tarafların hiç birinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde yokluğunuzda duruşmaya devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtaren bildirilir" hususunun şerh düşülmesine, ihtarın ön inceleme duruşmasına daveti de içeren iş bu tensip zaptının tebliği ile yapılmış sayılmasına,

Ön inceleme duruşmasının 30/06/2026 günü saat 09:05 'a bırakılmasına tensiben karar verildi.21/05/2026

Basın No: ILN02478438

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