KASTAMONU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın giderilmesi satış kararı uyarınca aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ilanına, şartnameye, bilirkişi raporlarına, ayrıntılı görsellerine ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, KUZEYKENT Mahallesi 2732 Ada, 1 Parsel, H BLOK 10. KAT 39 Nolu Bağımsız bölüm,

Adresi : Akkent Sitesi Merkez Kastamonu

Yüzölçümü : 35.193,36 m2 Ana taşınmazda 122m2 net, brüt 152m2 alana sahip H BLOK 10. KAT 39 Nolu Bağımsız Bölüm

Arsa Payı : 21/10368

İmar Durumu : Kastamonu Belediyesi 11.11.2022 tarihi onaylı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre E:1,80 ve Hmax:15 Kat kot izinli, Ayrık Nizam Ticaret ve Konut yapılaşması imar izni bulunmaktadır.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.



Basın No: ILN02478417

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