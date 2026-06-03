İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/1031 Esas

Davacı Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından davalılar tarafından davalılar Rena Taşımacılık ... Ltd. Şti., Rgr ... Ltd. Şti ve Tasfiye Halinde İpeks Seyahat Gıda Temizlik Taşımacılık İnşaat Sanayi ve TicaretLtd. Şti. aleyhine açılan 03/12/2024 tarihli dava dilekçesine özetle; " davacı Posta ve Telgraf Teşkilatı genel Müdürülüğü AŞ ile davalı şirketler arasında Posta Tekeli dışında kalan gönderilerin toplanması, yüklenmesi, boşaltılması, sisteme işlenmesi, ayrımı ve sevki hizmetlerinin yaptırılması için sözleşme imzalandığını, taraflar arasında akdedilen sözleşmeler gereğince istihdam edilen işçinin işvereni, muhatabı ve sorumlusunun davalı yükleniciler olduğunu, her ne ad altında olursa olsun çalıştırılacak işçiler ile ilgili sorumlulukların davalı yüklenicilere ait olduğunu, tazminat ve arabuluculuk ücretlerinden dava dışı işçilerin davalı şirket uhdesinde geçen çalışma sürelerine tekabül eden kısmı davalıların sorumluluklarında olduğunu, bu kapsamda dava dışı işçi Funda AYKAÇ tarafından İzmir 8. İcra Müdürülüğünün 2018/13199 Esas numaralı dosya üzerinden davacı Şirket aleyhine başlatılan ilamlı "icra takibi neticesinde dosya hesabına ödenen 7.993,21 TL'nin ödeme tarihi olan 15/11/2018 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle birlikte hesaplanacak davalı şirketlerin sorumlu oldukları tutarların rücuen tahsili ile yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin davalı şirketlere yükletilmesine karar verilmesinin" talep edildiği, açılan davanın Mahkememizin 2024/1031 Esasına kaydedildiği görülmekle;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

1-Tasfiye Memuru Mehmet Behzat Lüle ile ilgili olarak davalı Tasfiye Halinde İpeks Seyehat Gıda Temizlik Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ön inceleme duruşma davetiyesinin ilanen tebliğine,

2-Tasfiye Memuru Mehmet Behzat Lüle'nin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 317/1-2, 318 ve 129. Maddeleri gereğince 2 hafta içerisinde cevap dilekçesini ve delillerini sunabileceğine,

3-HMK 320/2 maddesi gereğince ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 09/10/2026 günü saat10:15'da yapılmasına,

4-HMK 'nun 139 maddesi gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtarına " hususlarında tebligat yapılamayan, yapılan kolluk araştırması ve kurum cevaplarına göre; tebliğe elverişli bir adresi bulunamayan tasfiye memuru Mehmet Behzat Lüle'ya dava dilekçesi, yeni duruşma günü ve tensip tutanağının tebliği yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.22/05/2026

Basın No: ILN02478584

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