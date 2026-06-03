İSTANBUL 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/481

Davacı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından davalılar Sesil Ani ALTINMAN ile Müran İskan ALTINMAN aleyhine açılan menfi tespit davasında;

"Merkez Abidei Hürriyet Cad Blok No:123 Daire:4 34384 Şişli/İstanbul adresinde mukim davalı Sesil Ani ALTINMAN'a gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edilmiş olduğu anlaşılmakla, mahkememizce bu davalılara dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar dairesince; tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içersinde davaya cevap verebileceği, usuli itirazlarını ve delillerini H.M.K.nun 317/1 ve 121. maddelerine uygun şekilde bildirebileceği, duruşma günü olarak tayin edilen 29/09/2026 günü Saat: 09:55'de muhatabın Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini kanuni bir vekil ile temsil ettirmesi , belli gün ve saatte mahkememizde hazır bulunmadığı veya usulüne uygun temsil edilmediği takdirde tahkikata ve yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hüküm verileceği HMK 27 ve 122. maddeleri gereğince yukarıda adı geçen davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 07/05/2026

Basın No: ILN02478979

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