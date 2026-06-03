AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İl, Efeler İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 145 Ada, 19 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymeti: 2.755.000,00-TL. KDV: %1.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:11-Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2026 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:11-Bitiş Tarih ve Saati: 24/07/2026 - 10:11
2 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İl, Efeler İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 145 Ada, 19 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm. Kıymeti: 2.900.000,00-TL.KDV: %1.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 12:00-Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2026 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:00-Bitiş Tarih ve Saati: 24/07/2026 - 12:00
3 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İl, Efeler İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 145 Ada, 19 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymeti: 2.987.000,00-TL.KDV: %1.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 14:00-Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2026 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:00-Bitiş Tarih ve Saati: 24/07/2026 - 14:00
4 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İl, Efeler İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 145 Ada, 19 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymeti:3.045.000,00-TL.KDV: %1
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 15:00-Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2026 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 15:00-Bitiş Tarih ve Saati: 24/07/2026 - 15:00
5 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İl, Efeler İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 145 Ada, 19 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymeti: 3.132.000,00 TL.KDV: %1
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 13:48-Bitiş Tarih ve Saati: 29/06/2026 - 13:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:48-Bitiş Tarih ve Saati: 27/07/2026 - 13:48
6 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İli, Efeler İlçesi, Zafer Mah, 145 Ada, 19 Parsel, 6 Nolu Dükkan.Kıymeti : 7.125.000,00-TL.KDV: %20.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:57-Bitiş Tarih ve Saati: 29/06/2026 - 14:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:57-Bitiş Tarih ve Saati: 27/07/2026 - 14:57
7 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İl, Efeler İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 145 Ada, 19 Parsel, 7 Nolu Dükkan.Kıymeti: 6.175.000,00-TL. KDV: %20
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:02-Bitiş Tarih ve Saati: 30/06/2026 - 11:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 11:02-Bitiş Tarih ve Saati: 27/07/2026 - 11:02
Ana taşınmaz yüzölçümü:167 m2
Her Taşınmaz Arsa Payı: 30/174
Tüm taşınmazların imar durumu:Bitişik nizam, Konut + Ticaret kullanım kararlı, 7 kat yapılaşma koşullu imar alanında kalmaktadır.26/05/2026
Basın No: ILN02478978
#ilan.gov.tr