AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AYDIN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İl, Efeler İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 145 Ada, 19 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymeti: 2.755.000,00-TL. KDV: %1.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:11-Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:11-Bitiş Tarih ve Saati: 24/07/2026 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İl, Efeler İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 145 Ada, 19 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm. Kıymeti: 2.900.000,00-TL.KDV: %1.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 12:00-Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:00-Bitiş Tarih ve Saati: 24/07/2026 - 12:00

3 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İl, Efeler İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 145 Ada, 19 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymeti: 2.987.000,00-TL.KDV: %1.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 14:00-Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:00-Bitiş Tarih ve Saati: 24/07/2026 - 14:00

4 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İl, Efeler İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 145 Ada, 19 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymeti:3.045.000,00-TL.KDV: %1

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 15:00-Bitiş Tarih ve Saati: 26/06/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 15:00-Bitiş Tarih ve Saati: 24/07/2026 - 15:00

5 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İl, Efeler İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 145 Ada, 19 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymeti: 3.132.000,00 TL.KDV: %1

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 13:48-Bitiş Tarih ve Saati: 29/06/2026 - 13:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:48-Bitiş Tarih ve Saati: 27/07/2026 - 13:48

6 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İli, Efeler İlçesi, Zafer Mah, 145 Ada, 19 Parsel, 6 Nolu Dükkan.Kıymeti : 7.125.000,00-TL.KDV: %20.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:57-Bitiş Tarih ve Saati: 29/06/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:57-Bitiş Tarih ve Saati: 27/07/2026 - 14:57

7 NO'LU TAŞINMAZ: Aydın İl, Efeler İlçe, ZAFER Mahalle/Köy, 145 Ada, 19 Parsel, 7 Nolu Dükkan.Kıymeti: 6.175.000,00-TL. KDV: %20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:02-Bitiş Tarih ve Saati: 30/06/2026 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 11:02-Bitiş Tarih ve Saati: 27/07/2026 - 11:02

Ana taşınmaz yüzölçümü:167 m2

Her Taşınmaz Arsa Payı: 30/174

Tüm taşınmazların imar durumu:Bitişik nizam, Konut + Ticaret kullanım kararlı, 7 kat yapılaşma koşullu imar alanında kalmaktadır.26/05/2026

Basın No: ILN02478978

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