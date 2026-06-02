SİVAS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİVAS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/298 Esas

DAVACILAR :

SEMANUR AKAN (TC Kimlik No: 539 ****** 06)

AYNUR ÇİÇEK (TC Kimlik No: 100 ****** 74)

HAVVA YILDIZ (TC Kimlik No: 539 ****** 60)

HİCRAN KANTAR (TC Kimlik No: 374 ****** 94)

HANIM TIRNAKÇI (TC Kimlik No: 369 ******* 10)

MÜZEYYEN TECER (TC Kimlik No: 544 ******* 60)

DÜRDANE AYDIN (TC Kimlik No: 262 ****** 66)

DAVALI : SAADETTİN ÇAĞATAY EGEPEHLİVAN ( TC Kimlik No: 348 ****** 18 )

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1- Dava şartlarının tamam olduğu, ilk itirazda bulunulmadığı, hak düşürücü süre ve zamanaşımı definin söz konusu olmadığı, tarafların sulh olmadığı anlaşıldığından ve ön inceleme aşaması tamamlandığından tahkikat aşamasına geçilmesine,

2-HMK 147. Maddesi gereği tahkikatın sona erdiği durumda sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceğinin ihtarına, (duruşmada bulunan taraflara ihtarat yapıldı),

3-HMK'nın 121 ve 129/2 maddeleri gereğince tarafların delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri, başka yerden getirtilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri belirtmeleri, davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı, davalının delilleri için gerektiğinde delil avansı yatırması, tarafların bunları yapmadıkları takdirde HMK'nın 140/5 maddesi gereğince 139. Madde uyarınca yapılan ihtara rağmen dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmayan veya belgelerin getirilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın bu deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının ihtarına (duruşmada bulunan taraflara ihtarat yapıldı,),

4-Delil listesi sunulduğu takdirde sunulan delil listesinin karşı tarafa HMK 27. Maddesi gereğince tebliğine, delil dilekçesinde bildirilen delillerin ilgili yerden celbi için gerekli işlemlerin yapılmasına,

5-Taraflara dinletecekleri tanıkların adı soyadı, tebliğe elverişli adresleri ile hangi konuda tanıklık yapacaklarını da belirtmek suretiyle tanık listesi sunmak üzere duruşmaya katılan tarafa işbu duruşma tarihinden itibaren, duruşmaya katılmayan tarafa işbu ön inceleme duruşma zaptının tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmesine, verilen süre içerisinde mahkememize bildirilmediği takdirde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının ve bu listede gösterilmemiş olan kimselerin tanık olarak dinlenilemeyeceği ile ikinci bir liste verilemeyeceğinin ihtarına ve bildirilen her bir tanık için 210,00 TL tebligat gideri ve 150,00 TL tanıklık ücreti olmak üzere toplam 360,00 TL gider avansını (Talimat mahkemesi aracılığıyla dinlenecek tanıklar için 560,00 TL) iki haftalık kesin süre içerisinde mahkeme veznesine depo etmek üzere süre verilmesine, aksi halde dava şartı yokluğundan davanın usulden reddedileceğinin ihtarına, (duruşmada bulunan taraflara ihtarat yapıldı)

6-HMK 241. Maddesi uyarınca gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığı ile ispat edilmek istenen husus hakkında yeter derecede bilgi edinildiği takdirde geri kalanların dinlenilmemesi hususunda karar verileceğine,

7-Tanık listesi sunulduğunda sunulan tanık listesinin karşı tarafa HMK 27. Maddesi gereğince tebliğine, bildirilen tanıkların adreslerine göre duruşma gün ve saatini bildirir meşruatlı davetiye çıkarılmasına veya mahal mahkemesine talimat yazılmasına,

8-Harca esas değerin belirlenmesi için mahallinde 24/07/2026 günü saat 09:30'da adliye bahçesinden hareketle açık keşfin icrasına, keşfe 1 Fen bilirkişisi, 1 Ziraat Bilirkişi alınmasına, bilirkişilere ayrı ayrı 4.000 er TL , araç şoförüne 3.000 TL ücret takdirine, toplam 11.000 TL masrafı mahkeme veznesine depo etmek üzere davacı vekiline işbu duruşma tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmesine, aksi halde keşif deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının ve dosyanın mevcut haliyle değerlendirileceğinin ihtarına (ihtarat yapıldı)

9-Keşif harcı olan 5.188,00 TL yatırması için davacı vekiline iki haftalık kesin süre verilmesine, aksi halde keşif deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının ve dosyanın mevcut haliyle değerlendirileceğinin ihtarına (ihtarat yapıldı)

10-HMK'nın 55 maddesi gereği davalı Muhlis Eğepehlivan'ın mirasçıların mirası reddedebilmesi için kanuni sürenin dolmasının beklenilmesine, (ölüm tarihi 05/05/2026),

11-Mirası red süresi dolduktan sonra davalının vefat etmesi nedeniyle bozulan taraf teşkilinin sağlanabilmesi için davacı tarafa davalının mirası reddetmeyen mirasçılarını gösterir veraset ilamı sunması ve davaya dahil etmesi için süre verilmesine,

12-Tahkikat duruşmasının 09/09/2026 günü saat 09:45 bırakılmasına, HMK 147/2. Maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan tarafların mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceğine ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceklerine, davacı tarafın duruşmaya gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağının ihtarına karar verildi. Tutanak hep birlikte imza altına alındı

Durusma Günü: 09/09/2026 günü saat: 09:45'da Belirli gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama duruşmasına geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca tarafınıza davetiye gönderilemeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

