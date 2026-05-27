ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2025/90 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/90 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, KAZIMKARABEKİR Mahalle/Köy, 45261 Ada, 2 Parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/90 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Etimesgut İlçesi Kazım Karabekir Mah 45261 Ada 2 Parsel Sayılı Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 364 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 9.282.000,00 TL

KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:09

08/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02478099

