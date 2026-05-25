VİRANŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
VİRANŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı :2025/152 Esas 21.05.2026
İLAN
Mahkememizin 2025/152 esas sayılı dosyasının davacısı Lama Mahmut' un eşi 99475870010 Yabancı kimlik numaralı SINO ve KHATOUN oğlu HASİÇİ 10/08/1968 D.lu SATTAM RAMO hakkında bilgisi bulunan kimselerin acilen işbu davaya karşı, karşı gazete'de ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde beyanda bulunmaları hususu kaim olmak üzere İLANAN TEBLİĞ OLUNUR.
