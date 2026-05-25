ÜRGÜP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÜRGÜP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2026/89 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Nevşehir ili Ürgüp ilçesi Sarıhıdır Köyü

ADA NO : 495

PARSEL NO : 9

CİNSİ : Yükleme Havuzu

YÜZÖLÇÜMÜ : 13553.10 m² (kamulaştırılmak istenilen alan 13553.10 m²)

MALİKİN ADI VE SOYADI :Molu Enerji Üretim Anonim Şirketi (Davalı)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Davacı)

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmazın kamu yararına tahsisi

Mahkememizde davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından davalı aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazın davacı kurum kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın davacı kurum adına terkinine ve tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın,kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgili adına Mahkememizce belirlenen T.C. Vakıflar Bankası Ürgüp Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın belirtilen m²'lik kısmının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tesciline ve terkinine karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02475211

