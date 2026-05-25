T.C. KARAKOÇAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/598 Esas 14/05/2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; mahkememizce davalı Nurten Derin'in adresi tespit olunamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Mahkememizin 2024/598 Esas sayılı dosyasında : Davacı Ziyaettin Gövercin tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) dosyasında taahhütlü mektup gönderilmesine rağmen davalı Nurten Derin'e ulaşılamaması nedeniyle taraf teşkilinin sağlanamadığı anlaşılmıştır. Mahkememizce 08/04/2026 tarihinde verilen karar tüm araştırmalara rağmen kendisine ulaşılamayan davalı Nurten Derin'edava dilekçesi ve tensip zaptına karşı ilandan itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap verme zorunluluğu olduğu ve dava dilekçesi ve tensip zaptının davalı Nurten DERİN'e ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/05/2026

DAVALI KİŞİ : NURTEN DERİN - 398*****872

NURETTİN ve ALTUN oğlu/kızı, 01/03/1963 doğumlu,

