T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ
Giriş Tarihi:
Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ
2024/21799 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/21799 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.680.000,00TL
|1
|Taşıt
|34TM9048 Plakalı , 2012 Model , LAND ROVER Marka , Discovery4 3.0 SDV6 Ticari isimli, 0574386306DT Motor No'lu (motor numarası tespit edilememiş, motor numarası araç takyidat bilgisi evrakındaki numaradır.), SALLAAAG6CA597017 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 2993cm3 , Rengi Siyah, 7 Koltuklu, Arazi Taşıtı, 235.869 Km, çelik jant, deri koltuk ve sunroof mevcuttur. Kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, sol marşbiyel çıtasının olmadığı, sağ ön ve arka kapılarda ezik ve sürtünme izleri olduğu, boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, sağ arka kapıda ufak boya dökülmeleri olduğu tespit edilmiştir. Boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir. Motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı tespit edilmiştir. KDV oranı %20'dir. Aracın anahtarı var, ruhsatı yoktur.
Yed-i Emin Bilgisi:
Yöntem Yediemin Otoparkı
Ferhatpaşa Mah. 41. Sokak No: 49 Ataşehir / İSTANBUL
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 12:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 12:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 12:30
21/05/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02476451
#ilan.gov.tr