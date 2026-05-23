T.C. SAMSUN 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(TASFİYE MEMURLUĞU)

Sayı :2025/14 Tereke TEREKİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİNİİK. 182 MADDESİNE GÖRE KAPATILMASIİLANI

19982733158 T.C kimlik numaralı İbrahim Kara'nın Samsun 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/07/2025 tarih ve2025/14 Tereke ve 2025/18 Karar sayılı kararı yukarıda açık kimliğiyazılı miras bırakanın terekesinin yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye memurluğumuzca miras bırakanın Türkiye Vakıflar Bankasında ki hesabına aktarılan 76,81 TL Tasfiye dosyasına alınmıştır.

Miras bırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi Samsun 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/07/2025 Tarih ve 2025/14 Tereke, 2025/18 Karar sayılı ilamı ile İİK.nın 182. Maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir. İİK.nın 166. Ve182. Ncü maddeleri gereğince ilan olunur. 16/05/2026

