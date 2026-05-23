T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.
İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/255 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/255 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, KÜLTÜR Mahalle/Köy, 1201 Ada, 17 Parsel, 9 Nolu Bağımsız B.
Adresi : Kültür Mah. Atatürk Cad. No:210/A Venezia Kafe Bar Konak İzmir Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 310,00 m2
Arsa Payı : 2/36
Kıymeti : 60.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02475662
