Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/255 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, KÜLTÜR Mahalle/Köy, 1201 Ada, 17 Parsel, 9 Nolu Bağımsız B.Adresi : Kültür Mah. Atatürk Cad. No:210/A Venezia Kafe Bar Konak İzmir Konak / İZMİRYüzölçümü : 310,00 m2Arsa Payı : 2/36Kıymeti : 60.000.000,00 TLKDV Oranı : %20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

