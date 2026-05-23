T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/255 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, KÜLTÜR Mahalle/Köy, 1201 Ada, 17 Parsel, 9 Nolu Bağımsız B.
Adresi : Kültür Mah. Atatürk Cad. No:210/A Venezia Kafe Bar Konak İzmir Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 310,00 m2
Arsa Payı : 2/36
Kıymeti : 60.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
