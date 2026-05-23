T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/384

Esas 2026/43 Karar

İ L A N

Birden Fazla Kişi İle Birlikte Konutta Geceleyin Yağma suçundan dolayı Mahkememizce verilen 27/01/2026 tarih, 2023/384 Esas, 2026/43 Karar sayılı kararile sanıklar hakkında mahkumiyet hükmü kurulmuştur.

Katılan Metin Tuç'un mahkememizde alınan 13/12/2023 tarihli beyanında tebliğe yarar açık adresini "Ortabayır Mh. Sivas Sk. No:62 İç Kapı No:1 Kağıthane/İstanbul" olarak bildirdiği, ancak buraya çıkarılan gerekçeli karar ve sanıklara ait istinaf başvuru dilekçeleri ekli tebligatın posta memurunca adı geçenin Romanya'da olduğu gerekçesiyle bila ikmal iade edildiği, bunun üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünce adres araştırması yapıldığı ve Romanya'da bulunabileceği adresin mahkememize bildirilmesi üzerine adresinin bağlı bulunduğu Bükreş Büyükelçiliği vasıtasıyla tebliğ işlemlerinin başlatıldığı ancak buraca gönderilen cevabı yazıda da katılan Metin Tuç'a ulaşılamadığı gerekçesiyle bila ikmal iade edildiği, ayrıca adına kayıtlı bir mernis adreside bulunmadığı görülmekle katılanın adresi tespit edilememiş, adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.

Katılan Metin Tuç'un yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin27/01/2026 tarih, 2023/384 Esas, 2026/43 Karar sayılı kararı ile bu karara karşı sanık İbrahim Gönel müdafinin sunmuş olduğu istinaf başvuru dilekçesi, sanık Ferhat Balikçi müdafinin sunmuş olduğu istinaf başvuru dilekçesi, sanık Ecem Altan müdafinin sunmuş olduğu istinaf başvuru dilekçesi, sanık Esra Varışlımüdafinin sunmuş olduğu istinaf başvuru dilekçesi, sanık Cemile Işık müdafinin sunmuş olduğu istinaf başvuru dilekçesi, sanık Büşra Alantaş müdafinin sunmuş olduğu istinaf başvuru dilekçesi ve katılan Şükrü Doğan vekilinin sunmuş olduğu istinaf başvuru dilekçesinin;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede katılan Metin Tuç için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere,

Hususlarına ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21/05/2026

