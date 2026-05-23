T.C.

ANKARA 76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO : 2024/1123 Esas

KARAR NO : 2025/771

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/12/2025 tarihli ilamı ile 89/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Talib ve Varde oğlu, 08/03/2000 HALEP doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ALİ BEZO tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİVE AYRICA BASIN İLAN KURUMU PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.05.2026

Basın No: ILN02475486

#ilan.gov.tr