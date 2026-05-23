İ L A N

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Onikişubat Belediyemize ait olan İlçemiz Kavlaklı Mahallesi 10029 ada 13 nolu parselde kayıtlı 1012,69 m² yüzölçümlü tam parsel Belediyemiz adına kayıtlı olup 01/04/2026 tarihli ve 2026/53 sayılı Belediyemiz Meclis Kararına istinaden satılacaktır. İhalesi 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14:00 'de, 'Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı No:134A Onikişubat/Kahramanmaraş' adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Teklif Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır. Söz konusu satışı yapılacak olan taşınmaz üzerinde herhangi bir muhdesat (yapı, bina veya eklenti) bulunmamakta olup imar planında E=0,50 Yençok=2 Kat olarak tanımlanmaktadır. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 6.329.312,50 TL (Altı Milyon Üç Yüz Yirmi Dokuz Bin Üç Yüz On İki Lira Elli Kuruş); Geçici Teminat Bedeli 189.879,38 TL (Yüz Seksen Dokuz Bin Sekiz Yüz Yetmiş Dokuz Lira Otuz Sekiz Kuruş) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. İhaleye ilişkin şartname için; Şartname bedeli 500,00 TL (Beş Yüz Lira) ve Muhammen Bedelin 0,0005'ine tekabül eden 3.164,66 TL (Üç Bin Yüz Altmış Dört Lira Altmış Altı Kuruş) toplamından oluşan 3.664,66 TL (Üç Bin Altı Yüz Altmış Dört Lira Altmış Altı Kuruş) bedeli Belediyemize yatırarak ilgili dokümanı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisinden satın alabilir veya aynı yerde ücretsiz olarak inceleyebilirsiniz. İhale süreciyle ilgili oluşacak tüm ek masraflar (binde 5,69 karar pulu vergisi, varsa gazete ilan bedeli ve tapu harcı) ihaleyi kazanan alıcı tarafından karşılanacaktır. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 12:00'ye kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

Herkes İçin Ortak Belgeler:

-Şartname ve Makbuzu: Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ihale şartnamesi ve makbuzun aslı.

-Geçici Teminat Makbuzu: Teminatın yatırıldığını gösteren asıl makbuz veya süresiz banka teminat mektubu.

-Borcu Yoktur Belgesi: Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınmış güncel belge.

Gerçek Kişiler (Şahıslar) İçin Belgeler:

İkametgâh: 2026 yılı içinde Nüfus Müdürlüğü'nden alınmış belge

Kimlik: Nüfus cüzdanı fotokopisi

Yurt Dışı Yerleşikler İçin: Türkiye'de ikamet etmeyenlerin tebligat için resmi adres beyanı

Vekâleten Katılım: Noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza sirküleri.

Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Belgeler:

Oda Kaydı: Ticaret veya Sanayi Odası'ndan ihale yılı içinde alınmış kayıt belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi.

Temsil Yetkisi: İhaleye giren kişinin şirketi temsile ve ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren belge.

İmza Sirküleri: Şirketi temsile yetkili kişinin noter onaylı imza sirküleri.

Vekâleten Katılım: Şirket adına vekâleten katılınıyorsa; vekâletname, kimlik fotokopisi ve imza sirküleri.

Ortak Girişimler İçin Özel Şartlar:

Noter onaylı İş Ortaklığı Beyannamesi sunulmalıdır ve ortaklığı oluşturan tüm gerçek ve tüzel kişilerin, kendi kategorilerindeki belgeleri (teminat ve şartname makbuzu hariç) ayrı ayrı sunması zorunludur.

9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02475457

