TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.TURGUTLU 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU



TASFİYENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

DOSYA N0: 2026/18 TEREKE

53359322484 TC.Kimlik Nolu SÜLEYMAN KARACA'nın tasfiyeye esas malı bulunamadığından İİK.nun 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.

