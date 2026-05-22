T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/221 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ İLKADIM İLÇESİ KADAMUT MAHALLESİ

ADA NO : 14679

PARSEL NO : 3 ve 6

MALİKİN ADI VE SOYADI : GÜLŞAN ARSLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kadamut Mahallesi, 14679 ada, 3 ve 6 parsel sayılı taşınmazlarda davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 17/07/2025 tarih ve 938 sayılı kararı ve 05/08/2025 tarihli 13183561 sayılı Samsun Valiliği kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/221 Esas sırasında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.05.2026

Basın No: ILN02474480

#ilan.gov.tr