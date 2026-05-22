T.C. MERSİN 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi:
Sayı : 2025/1364 Esas 13.01.2026
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi Davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bildirilen Bayram YORĞUN'un en son 2016 yılında Mersin ilinde görüldüğü, daha sonra kendisinden herhangi bir haber alınamadığı ve hakkında gaiplik istenildiğinden, iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren Gaipliği istenilen hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13.01.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 45880160338
ADI SOYADI : BAYRAM YORĞUN
BABA ADI : SIDDIK
ANA ADI : BESNA
DOĞUM TARİHİ : 09/05/1995
DOĞUM YERİ : HAKKARİ
İKAMETGAH ADRESİ : Şevketsümer Mah. 5971 Sk. No: 23 İç Kapı No: 3 Akdeniz/ MERSİN
