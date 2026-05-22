T.C. MERSİN 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1364 Esas 13.01.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi Davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bildirilen Bayram YORĞUN'un en son 2016 yılında Mersin ilinde görüldüğü, daha sonra kendisinden herhangi bir haber alınamadığı ve hakkında gaiplik istenildiğinden, iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren Gaipliği istenilen hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13.01.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 45880160338

ADI SOYADI : BAYRAM YORĞUN

BABA ADI : SIDDIK

ANA ADI : BESNA

DOĞUM TARİHİ : 09/05/1995

DOĞUM YERİ : HAKKARİ

İKAMETGAH ADRESİ : Şevketsümer Mah. 5971 Sk. No: 23 İç Kapı No: 3 Akdeniz/ MERSİN

Basın No: ILN02474132

