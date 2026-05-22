T.C. KONYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 660 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : İsmil Mahallesi No: Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 15.384,17 m2
İmar Durumu : Dosyasından görülebilir
Kıymeti : 2.100.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:47
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 11:47
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:47
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 1001 Ada, 4 Parsel, sayılı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : İsmil Mahallesi No:Bila Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 57.619,51 m2
İmar Durumu : Dosyasından görülebilir
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
