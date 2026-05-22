T.C. KONYA 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/5 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 660 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : İsmil Mahallesi No: Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 15.384,17 m2

İmar Durumu : Dosyasından görülebilir

Kıymeti : 2.100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 11:47

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, İSMİL Mahalle/Köy, 1001 Ada, 4 Parsel, sayılı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : İsmil Mahallesi No:Bila Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 57.619,51 m2

İmar Durumu : Dosyasından görülebilir

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:01



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

