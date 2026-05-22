T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/390 Esas 28.04.2026
Konu : HİDAYET VARDAR
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Mehmet oğlu Ali gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur . 28.04.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 39043139316
ADI SOYADI : HİDAYET VARDAR
BABA ADI : MEHMET EMİN
ANA ADI : KADRİYE
DOĞUM TARİHİ : 13/09/1958
DOĞUM YERİ : DENİZLİ
İKAMETGAH ADRESİ : Dokuzkavaklar Mah. 2035.. Sk. No:40 Akköy(Kapanan)/ DENİZLİ
Basın No: ILN02474449
