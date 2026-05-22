CANLI YAYIN
RESMİ İLANLAR

T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/390 Esas 28.04.2026

Konu : HİDAYET VARDAR

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Mehmet oğlu Ali gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur . 28.04.2026

GAİP TC KİMLİK NO : 39043139316

ADI SOYADI : HİDAYET VARDAR

BABA ADI : MEHMET EMİN

ANA ADI : KADRİYE

DOĞUM TARİHİ : 13/09/1958

DOĞUM YERİ : DENİZLİ

İKAMETGAH ADRESİ : Dokuzkavaklar Mah. 2035.. Sk. No:40 Akköy(Kapanan)/ DENİZLİ

Basın No: ILN02474449
#ilan.gov.tr