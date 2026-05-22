T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/389 Esas

DAVALILAR :



1- HAZİNEYİ İZAFETEN ARDAHAN DEFTERDARLIĞI

2- TUNÇOLUK KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

İLİ : ARDAHAN

İLÇESİ : MERKEZ

KEŞİF YERİ : TUNÇOLUK KÖYÜ

ADA/PARSEL : 151 ada 1 parsel ve 144 ada 96 parsel

FEN BİLİRKİŞİSİ RAPORU

Yukarıda dosya numarası belirtilen davada mahkemenizce re'sen bilirkişi seçildiğimden Ardahan İli

Merkez İlçesi Tunçoluk Köyü 151 ada 1 parsel ve 144 ada 96 parsel numaralı taşınmazlar için yapılan

Keşifte Fen Bilirkişisi olarak görev aldım. Söz konusu taşınmazlara teknik ölçüm cihazı ve uydu görüntüsü üzerine işli krokiler ile keşif heyetine zeminde yer gösterimini yaptım ve keşfin doğru yerde yapıldığını tespit ettim. 151 ada 1 parsel numaralı taşınmazın mevcut tapuda arsa niteliğinde, 679,36 m? yüzölçümünde olduğu, 144 ada 96 parsel numaralı taşınmazın mevcut tapuda kargir ev ahır ve arsa niteliğinde, 442,32 m² yüzölçümünde olduğu, Davacı tarafından zeminde gösterilen ve ekteki krokide A harfi ile harflendirilen alanın 444,99 m² yüzölçümünde olduğu, Kadastro çalışmaları sırasında yol ve yol boşluğu olarak bırakıldığı, A harfi ile gösterilen alanın dava konusu iki taşınmaz arasında kalan alan olduğu ve bir bütün olarak kullanıldığı, zeminde de etrafının duvarlarla çevrili olduğu tarafımca tespit edilmiştir.

