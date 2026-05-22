T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/15 Tereke
Konu : Tereke
AKHİSAR 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN
KAPATILMASINA DAİR İLAN
Ragıp Bey Mah. 1.(Tireli İsmail Bahribey) Cad. No:75 İç kapı No:4 Akhisar/MANİSA adresinde mukim 27128228338 TC.Kimlik nolu İSMAİL SIDAN'IN terekesinin; Akhisar 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/01/2024 Tarih ve 2023/3072 Esas 2024/122 Karar sayılı Kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, Akhisar 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18.05.2026 Tarih 2024/15 Tereke Esas 2026/30 tereke karar sayılı ilamı ile TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN Kapatılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet;İİK,166,182,254 md.leri gereğince İLAN olunur.18/05/2026
