T.C.İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/355051
ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/355051 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
TL
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|20.000.000,00
|1
|Taşıt
06YED91 plakalı, 2022 model, mercedes-benz marka, mercedes-benz otomobil / amg g 63 fl tipli, w1n4632761x434378 şasi no'lu, yakıt tipi benzin, vites tipi otomatik, rengi gri, aracın kaporta aksamında gözle görülür bir hasar olmadığı görülmüş, aracın iç kozmetiğinin düzgün ve temiz olduğu görülmüş, araçta gözle görülür herhangi bir parça eksiği olmadığı, motor kaputu açıldığında herhangi bir mekanik parça eksiği gözlemlenmediği, anahtar olmadığından aracın çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. araç üzerinde görülen şase etiketinde yazan şase numarası ile takdiyat belgesinde yazan şase numarasının uyuştuğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
- Satışa Çıkartılan Araç
Ömerli Hidrosin Yed-i Emin Otoparkı Koçullu Mah. Koçullu Cd. Çekmeköy - İSTANBUL Adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:31
15/05/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02473117
