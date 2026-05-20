T.C. YATAĞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, ŞEREF Mahalle/Köy, KEDİLER Mevkii, 190 Ada, 6 Parsel, Tarla vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 7.961,56 m2

İmar Durumu : Yatağan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 9435 sayılı yazısı ekineki imar durum belgesine göre; taşınmaz 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında Tarım alanında kalmaktadır. Parsel tespitli yerleşim alanı dışında 5403 sayılı kanun hükmüne tabi ve tarım alanı niteliğindedir. Parsel ifraz edilemez ve inşaat izni verilebilmesi için Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir.

Kıymeti : 11.394.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:57

18/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02473140

#ilan.gov.tr