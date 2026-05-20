T.C. DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/180 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Aşağışamlı Mahallesi

ADA NO : 146

PARSEL NO : 3

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.415,98

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET SAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmış olup;

Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Denizli Adliyesi Şubesi'ne yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi; davalı tarafça, 10. madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi gerektiği, dava açıldığının belgelendirip mahkememize bu belgeleri vermesi gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden tescil kararı ile kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08.05.2026

