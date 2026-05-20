T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ



2025/11657 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11657 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ALSANCAK Mahalle/Köy, 47356 Ada, 12 Parsel, 2 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Alsancak Mahallesi, 2223. Sokak, Yeni Bağlıca Villaları, No:7/2Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 3.044,00 m2

Arsa Payı : 381/3044

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel Konut Alanı imarlı E:0,35 Y.Ençok 18 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 20.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:01

----------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:01

-----------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02473163

#ilan.gov.tr