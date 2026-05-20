MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALESİ İŞİ

İlimizde bulunan (1) numaralı tabloda yer alan taşınmaz malların belirtilen kısmının belirtilen amaçta kullanılmak üzere 36 ay süre ile kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74.Maddesine göre Yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmenliğinin 27/b Kapsamında Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1. KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

SIRA NO MAHALLE/KÖYÜ MEVKİİ/SOKAĞI CİNSİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE PAYI FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ

(1 YIL) (TL) GEÇİCİ TEMİNATI YILLIK BEDEL %20 (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Özalper Mah. Kanal Boyu Cd. No:4, 44000 Yeşilyurt/Malatya - Hastane …/... - - 896 m²(Merkez bina poliklinik giriş yan tarafları =240m² - Poliklinik giriş=391 m² yaklaşık toplam =631 m² / Merkez Acil Servis Zemin Kat:70 m² /Çocuk Acil Servis Hazırlama ve Servis Alanı Büfe Alanı =14 m² Büfe Alanı =26 m² TOPLAM 40 m²- Kadın doğum ve Çocuk Hast. Binası Poliklinik giriş kantin kapalı alanı 120 m² toplam =160m²) Tam Kafeterya Büfe çayocağı 10.127.879,80TL En az 2.025.575,96 TL 02/06/2026 10:00

AÇIKLAMA: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplam 896 m² alan kantin-kafeterya olarak Kullanmak Üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesi gereğince 36 ay süreyle kiraya Verilecektir

1-İdarenin

a) Adresi : Özalper Mah. Kanal Boyu Cd. No:4, 44000 Yeşilyurt/Malatya b) Telefon ve faks numarası : 0 422 321 12 02 c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://malatyaism.saglik.gov.tr/

a) Niteliği, türü ve miktarı : Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplam 896 ( m² ) alan kantin- kafeterya olarak Kullanmak Üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesi gereğince 36 ay süreyle kiraya verilme işi b) Yapılacağı yer : Malatya İl Sağlık Müdürlüğü c) Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.07.2026 tarihinde işe başlanacak olup, işin süresi 36 (otuzaltı) aydır.

a) Yapılacağı yer : Malatya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Odası/Toplantı Salonu, Turgut Özal Mah. Fahri Kayahan Bulvarı N0:71 Yeşilyurt/Malatya Merkez/MALATYA b) Tarihi ve saati : 02/06/2026 - 10:00

2-İhale konusu hizmetin3- İhalenin

4-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) İstekliler Geçici teminatı 12 Aylık Kira Bedelinin %20'si oranında olan tutarı Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi veya Halk Bankası Merkez Şubesi TR72 0001 2001 5540 0004 0000 43) hesabına yatırılacaktır.

-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b)Gerçek kişi ise İkametgâh İlmuhaberi(6 aydan eski olmamak) ve tebligat için adres beyanı .

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), veya onaylı nüfus kayıt örneği.

d) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin tüzel kişiliğin; vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, Son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya idare tarafından onaylanmış fotokopisi.

e) Şartname bedeli yatırdığına dair belge.

f) Geçici teminat bedelini belirten banka dekontu veya teminat mektubu.

g) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

h) İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ile Cumhuriyet Başsavcılığından ihale yılı içinde alınmış sabıka kayıt belgesinin aslı Komisyona ibraz edilecektir.

ı) İhale ilan tarihi itibari son bir ay içerisinde temin edilmiş SGK ve Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belgeyi komisyona ibraz edecektir.

i) Kantin ve büfe yeri kiralama işi için; ihaleye katılacak gerçek kişilerin kamu kurumundan alınmış Kantin Ustalık Belgesi veya Kantin İşletme Belgesi sunması gerekmektedir. Bunların haricinde diğer ustalık belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

k) İstekliler, ilan tarihi itibari ile son 10 (on) yıl içerisinde en az 600(altıyüz) yatak kapasiteli Kamu Hastane kantini, büfesi, kafeteryası alanlarında faaliyet gösterip işin 10 tamamlandığına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış referans veya iş deneyim belgesi sunacaklardır.

l) İstekliler, Tüzel kişi ise ihale tarihinden önce alınmış ve ihale tarihi itibariyle halen süresi devam eden Türk Standartları Enstitüsünden alınmış TS 13284 Kantin İşletmeciliği hizmet yeterlilik belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

m) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

n)-Tüzel kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Gazetesini sunacaktır.



5- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi veya Halk Bankası Merkez Şubesi TR72 0001 2001 5540 0004 0000 43) hesabına 5000(beşbin)TL yatırarak temin edilebilir.



6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.



7-Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez



8-Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir



9-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



10- İlan Tutanağında belirtilmeyen durumlarda teknik şartname, sözleşme tasarısı, 2886 Devlet İhale Kanunu hükümleri ve yürürlükte olan diğer mevzuat hükümleri esas alınır.



11-İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmenliğinin 27/b Kapsamında Açık Teklif Usulü genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

Basın No: ILN02472174

#ilan.gov.tr