T.C. HOPA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2024/164 Esas 15.04.2026



İLAN

Davacı , NESİBE AÇAR ile Davalı , EMRE ARSLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Behzat ve Hatice oğlu 13/11/1990Horasan doğumlu DAVALI EMRE ARSLAN'ın uyap sisteminde kayıtlı mernis adresine ulaşılamadığı, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31 maddeleri gereğince davalı kişinin, İlan edilen Hopa Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/164 Esas sayılı dosyası ile çekişmeli boşanma davasına yönelik gerekçeli karar ilamının tebliğinin işbu ilanen tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

