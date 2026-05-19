T.C. HOPA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı :2024/164 Esas 15.04.2026
İLAN
Davacı , NESİBE AÇAR ile Davalı , EMRE ARSLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Behzat ve Hatice oğlu 13/11/1990Horasan doğumlu DAVALI EMRE ARSLAN'ın uyap sisteminde kayıtlı mernis adresine ulaşılamadığı, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31 maddeleri gereğince davalı kişinin, İlan edilen Hopa Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/164 Esas sayılı dosyası ile çekişmeli boşanma davasına yönelik gerekçeli karar ilamının tebliğinin işbu ilanen tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.
