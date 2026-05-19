T.C. BAFRA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



İ L A N

Sayı : 2026/383 Esas

Konu : Gaiplik İlanı



Davacılar vekilinin 11/03/2026 tarihli dava dilekçesi ile Yusuf KOCABAŞ hakkında gaiplik kararı çıkartılmasını talep etmesi sebebiyle, Samsun ili, Bafra ilçesi, Düzköy mah/köy, 48 Cilt, 23 Hane No sırada nüfusa kayıtlı, Musa ve Hanife oğlu, 01/07/1892 doğumlu, 10637955680 T.C. kimlik numaralı Yusuf KOCABAŞ'ı bilen ve tanıyanların iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2026/383 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde 10637955680 T.C. kimlik numaralı Yusuf KOCABAŞ'ın gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 12/03/2026



Basın No: ILN02470944

