T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2026/199 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/199 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Adana İl, Seyhan İlçe, UÇAKALANI Mahalle/Köy, 990 Ada, 28 Parsel sayılı taşınmazın 125/12839 hissesi satışa çıkarılacaktır. Parselde 72 hissedar bulunmaktadır. Parsel alanı çok büyük ve tarla vasfında olması nedeniyle, çok uzun zaman önce hisse satışı yapılarak çoğunlukla mesken olarak kullanılan bir bölgede yer almaktadır. Parsel üzerinde -40 adet zemin, zemin--1-4 katlı, caddeye yakın olanların zemin katları iş yeri, iç tarafta olanlar ise mesken olarak kullanılan yapılar yer almaktadır.Taşınmazın HASARSIZ olduğu tespit edilmiştir.Bina ile ilgili Seyhan Belediyesinde yapılan araştırmada yapının, Mimari Projesi, Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi bulunmamakta olup 2018 yılında çıkarılan imar affı gereğince alınması gereken Yapı Kayıt Belgesinin de bulunmadığı beyan edilmiştir. Bina ile ilgili Seyhan Belediyesince verilmiş hangi bir yıkım, durdurma vb olumsuz karar bulunmadığı şifai olarak görevli memurca beyan edilmiştir.Borçlunun kullandığı bina aile konutu olarak kullanılmaktadır. Zemin ve 1. kat her bir.aile/akraba ferdince mesken olarak kullanıldığı, 2. ve çekme katın inşaat halinde olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Gülbahçesi Mahallesi 13424 Sokak No:107 Seyhan / Adana,

Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 25.678,00 m2 Hisse: 125/12839

İmar Durumu:Kısmen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı görülmediği, kısmede 1/5000 ölçekli Nazım şunluklu konut alan-imar yolu olduğu

Kıymeti : 8.120.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02470353

#ilan.gov.tr