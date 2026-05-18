T.C.OSMANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/161 Esas

DAVALILAR : 1-SEMİH YARAR Kale Mah. Yukseller Caddesi No:32/2 Kestel/ BURSA

Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce Salzburg Başkonsolosluğuna yazılan tebligatın iade edildiği, tebligatın davalıya teslim edilemediği,dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 08/06/2026 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.05/08/2026

