T.C.OSMANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/195 Esas

AVALILAR : 1- FERİDE UYANIK (T.C.19*******82) Yahyakaptan Mah. Bennu Sk. No:2 İç Kapı No:26İzmit / KOCAELİ

2- FUNDA UYANIK (T.C.19*******48) Alsenstr.91 44145 Dortmund / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce Essen Başkonsolosluğuna yazılan tebligatın iade edildiği, tebligatın davalıya teslim edilemediği,dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

08/06/2026 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.08/05/2026

Basın No: ILN02471952

#ilan.gov.tr