T.C. VAN 5 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN



İLAN

HÜKÜM ÖZETİ :Mahkememizin 2024/412 Esas 2025/316 Karar sayılı dosyasında, Sanık Deniz ALGÜL' ün üzerine atılı "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan yapılan yargılama sonucunda, TCK nın 158/1-f-son maddesi uyarınca 4 Yıl Hapis ve 8.000-TL adli para cezası ile CEZALANDIRILMASINA, sanık Deniz ALGÜL' ün TCK 53/1 a, d, e ve 53/1-c maddesinde sayılan hakları kullanmaktan yasaklanmasına, sanık hakkında hükmolunan cezanın;Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Sanık, Ferhat ve Yeter oğlu 20/07/2001 Küçükçekmece doğumlu, 23728185972 TC Kimlik Nolu Deniz ALGÜL'e, İnönü Mah. 3. Lale Sk. No:49 İç Kapı No:2 Küçükçekmece /İSTANBUL adresinden ve Karatepe Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar olması nedeniyle yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup,hüküm özetinin ilgiliye

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının, son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02470942

